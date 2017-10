Neue Pilotfolgen bei Amazon Prime Video

Im November kommen wieder neue Pilotfolgen für Serien, die produziert werden könnten. So kann Amazon zuvor abschätzen, welche die besten Erfolgschancen hat.



In regelmäßigen Abständen veröffentlicht Amazon auf seiner Plattform Prime Video halbstündige Pilotfolgen von Serien, über deren Produktion die Zuschauer abstimmen können. Drei Episoden sind ab 10. November zu sehen.

Dadurch sollen mögliche Flops von vornherein herausgesiebt werden. Aus diesem Programm sind bereits Erfolge wie "Mozart in the Jungle" und "Man in the High Castle" hervorgegangen.



Die drei neuen Serien sind "The Climb", "Love You More" und "Sea Oak". In "The Climb" geht es um den Amerikanischen Traum eines sich schnell verändernden Detroits. Eine Bürokauffrau will ein Internetstar werden.



"Love You More" dreht sich um die großherzige Karen Best, die jedoch nicht nur in einer Einrichtung jungen Menschen mit Down-Syndrom ihre Aufmerksamkeit schenkt, sondern auch einigen Männern - vorzugsweise nach Genuss von Chardonnay.



"Sea Oak" schließlich soll eine "genre-übergreifende" Komödie werden, in der die sanftmütige Tante Bernie von den Toten wiederaufersteht. Dann will sie das Leben leben, das sie nie haben konnte.