Neue ProSieben-Show ein Total-Flop, neuer ZDF-Krimi top

Ein neuer TV-Krimi hat dem ZDF am Samstagabend die höchste Einschaltquote beschert. Komplett gegenteilig lief es für ProSieben mit seiner neuen "Liveshow bei Dir zuhause".



"Das Quartett: Der lange Schatten des Todes" kam zur besten Sendezeit ab 20.15 Uhr auf 5,77 Millionen Zuschauer. Das entsprach einem Marktanteil von 19,8 Prozent. In der ARD erreichte die Show "Verstehen Sie Spaß?" 4,01 Millionen Menschen (15,2 Prozent). 3,45 Millionen (12,3 Prozent) schalteten die RTL-Castingshow "Das Supertalent" ein.