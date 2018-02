Neue Programmpakete bei Zattoo – Goldstar TV ist dabei

Bei Zattoo können zwei neue Pakete ab sofort gebucht werden. Die richten sich an die Freunde von Heimatfilmen, Romanzen und Schlagermusik.



"Entweder Heimat und Schlager zusammen oder nur Musik" – das ist das Motto der neuen beiden Programmpakete von Zattoo. So können Fans von Schlagermusik beim preiswerteren "Goldstar TV"-Paket zuschlagen. Darin ist nämlich ausschließlich der gleichnamige Schlagersender zu finden. Die unterhaltsame Musik fürs TV kostet 2,99 Euro im Monat.