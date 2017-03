Neue Quizshow mit Steve Gätjen auf ZDFneo

Bei "Clever abgestaubt" dreht sich alles um Antiquitäten. Steven Gätjen moderiert mit der ausgefallenen Quiz-Show erstmals ein wöchentliches Format für ZDFneo.



"Clever abgestaubt" läuft ab dem 3. April immer montags um 19.30 Uhr. In der Show werden zwei Teams gegeneinander antreten, die sich in ihrem Wissen über Antiquitäten messen müssen. Vorerst sind 20 Episoden geplant.