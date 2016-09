Neue RTL-Sender bauen Reichweite aus

Im Satelliten- und Kabelfernsehen sind Toggo Plus und RTL Plus bereits seit mehreren Monaten empfangbar, nun werden die jüngsten Sprösslinge der RTL-Familie ihre Reichweite erhöhen. Über den Streaming-Anbieter Zattoo werden die Sender auch im Internet zu sehen sein.



Um gleich zwei neue Sender erweiterte im Juni die Mediengruppe RTL ihr Portfolio. Nachdem Toggo Plus und RTL Plus zunächst über Satellit auf Sendung gingen, folgte im Juli auch der Start im Kabel-Netz von Unitymedia und Vodafone. Wie Zattoo am Montag bekannt gab, werden die neuen Sender ab sofort auch beim TV-Streaming-Anbieter zu sehen sein.