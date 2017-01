Neue RTL-Sitcom: Jochen Busse feiert Comeback

Nach jahrelanger TV-Abstinenz bringt RTL Jochen Busse zurück ins Fernsehen. In der Sitcom "Nicht tot zu kriegen" gibt er den griesgrämigen Villen-Besitzer.



RTL bringt eine neue Sitcom ins Programm. Bei "Nicht tot zu kriegen" geht es um den griesgrämigen Villen-Besitzer Helmut Kraft. Gespielt wird er von RTL-Altmeister Jochen Busse, der mit der Rolle sein Fernseh-Comeback feiert. Er sorgt in der Serie dafür, dass das Leben im vermeintlichen Traumhaus für zwei Pärchen zum Albtraum wird.