Neue Ranking-Show: ProSieben zeigt "Die Besten"

Annemarie Carpendale und Janin Ullmann sind die Gesichter der neuen ProSieben-Show. In der ersten Show von "Die Besten" dreht sich alles um Helden.



Am 31. Mai fällt bei ProSieben der Startschuss für "Die Besten". Die Ranking-Show bei dem Privatsender soll abwechselnd von Annemarie Carpendale und Janin Ullmann moderiert werden.