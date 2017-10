Neue Regionen für DVB-T2 HD am 8. November

Die Umstellung auf DVB-T2 HD hält Menschen und Medien schon länger in Atem. Am 8. November kommen weitere Regionen zum Verbreitungsgebiet hinzu.



Ab dem 8. November kommen noch mehr Gebiete in den Genuss von mehr Programmauswahl und Bildqualität in Full-HD-Auflösung. Dazu gehören sowohl Regionen in Nord- als auch Mittel- und Süddeutschland. Wenn DVB-T2 HD startet, endet jedoch auch die Übertragung des alten DVB-T-Standards.

Wer also bis dahin nicht mit einem entsprechenden Receiver ausgestattet ist, schaut in die Röhre. Eine Orientierung beim Kauf bietet das grüne DVB-T2 HD-Logo, das auf dem Gerät prangen sollte. Die Umstellung am 8. November soll vormittags ablaufen und bis spätestens 12 Uhr abgeschlossen sein.