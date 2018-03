Neue SATELLIT: Kampf um HDTV-Zuschauer

Bild: Auerbach Verlag



Knappe neun Jahre nach der Gründung von HD Plus und der damit beginnenden Vermarktung von HDTV-Angeboten deutscher Privatsender über Satellit bekommt die Plattform Konkurrenz. Die Wettbewerber Diveo und Freenet starten neue Plattformen und vermarkten zusätzlich zu HD Plus auch RTL HD, Sat 1 HD und Co. In der aktuellen Ausgabe stellt die Redaktion die Angebote einmal genauer vor und zeigt, wo die Unterschiede aber auch Gemeinsamkeiten liegen.



Während in vielen Haushalten noch nicht einmal HDTV angekommen ist, rüsten andere fleißig auf den Empfang von Ultra-HD-Signalen um. Neben dem Empfang der 4K-Signale direkt am Fernsehgerät setzen viele Nutzer auch weiterhin auf den Einsatz externer Receiver, speziell solcher Geräte, die etwas mehr können, wie das bei Linux-Receivern mit Enigma2-Betriebssystem der Fall ist.