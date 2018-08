Neue SATELLIT am Kiosk: Richtig sparen beim Sat-Empfang

Die neue SATELLIT EMPFANG + TECHNIK liegt ab sofort am Kiosk bereit. Diesmal verrät die Redaktion alle Tipps, um beim Umstieg auf Sat-Empfang richtig zu sparen und wie man dem Fußball-Chaos im TV Herr werden kann.

Bild: Auerbach Verlag

Der TV-Konsum vieler Menschen hat sich in den vergangen Monaten stark verändert. Neben linearen Inhalten schauen die Zuschauer auch vermehrt Serien und Filme über Abrufangebote wie Netflix oder Amazon Prime. Auch Sport wird immer häufiger über den nichtlinearen Empfangsweg genossen, oft auch als einzige Alternative, weil klassische TV-Sender immer wieder Rechte verlieren bzw. nicht verlängern. Trotz der neuen Situation will eine Vielzahl der TV-Konsumenten noch längst nicht auf das lineare Fernsehen verzichten. Allerdings nur dann, wenn sich die Kosten dafür in Grenzen halten.

Meldungen zu diesem Thema

Projekt Icarus startet: "Spürhunde für die Menschheit"

DF Nerd-Test: Sat-Antenne aus Abfall selbst bauen

Gesetz gegen Hass im Netz - YouTube und Facebook ziehen Bilanz

Nachrichten, Unterhaltungsshows aber auch Dokumentationen sind nach wie vor bei ARD, ZDF aber auch den Privatsendern beliebt. Es ist somit noch wichtiger als bisher kostengünstige Empfangswege zu nutzen. Hier steht an erster Stelle der Satellitenempfang, der keine monatlichen Kosten verursacht. Einmal installiert kann über die Sat-Anlage die Programmvielfallt von weit mehr als 100 deutschsprachigen Programmen kostenfrei genutzt werden. Wir zeigen Ihnen in dieser Ausgabe wie einfach und preiswert Sie auf Sat-Empfang umrüsten und jährlich hunderte Euros Kabelgebühr sparen.



Wer jetzt umrüstet sollte natürlich auch auf die richtige Empfangstechnik setzen. Gleich drei UHD-Receiver im günstigen Einstiegssegment stehen dazu auf dem Prüfstand. Zudem hat die Testredaktion einen günstigen 55 Zoll UHD-Fernseher unter die Lupe genommen. Wie gut sich die Geräte schlagen, das erfahren Sie in der Test-Rubrik dieser Ausgabe.



Sie erhalten die aktuelle Ausgabe 04/2018 der SATELLIT EMPFANG + TECHNIK ab sofort am Kiosk, online als E-Paper via Readly und Heftkaufen oder auch als Abo.