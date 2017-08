Neue Sat.1-Show will Ü60-Singles verkuppeln

Witze über Krampfadern, Gelächter über Rollstuhlrennen: Die Vorlage für eine neue deutsche Datingshow für Singles über 60 verlangt nach einer guten Portion Humor.



Charles ist 65, und sein Blick am Bahnhof von Bergün im Schweizer Kanton Graubünden verrät morgens um halb acht größte Skepsis. Er taut nur zögernd auf, selbst als ein Traktor mit stampfendem Disco-Sound und lauter johlenden Frauen seiner Altersklasse vorfährt. Das ist der Auftakt zu einer Fernseh-Dating-Show für Singles über 60, mit dem das belgische Fernsehen vor zwei Jahren Furore machte. Es gibt schon Ableger in den Niederlanden und Spanien, und jetzt sollen sich auch ältere Singles aus Deutschland in der frischen Bergluft in neue Liebesabenteuer stürzen. Im September beginnen im Hotel "Kurhaus" in Bergün die Dreharbeiten für die neue Sat.1-Show.



Das gediegene Hotel "Kurhaus" liegt in typischer Schweizer Bergidylle. "Die Ruhe!", "Die Aussicht!", die belgischen Singles waren entzückt. Was sich die Macher der deutschen Show für Spielchen ausgedacht haben, um das Blut der Ü60 in Wallungen zu bringen, ist noch geheim. Aber die belgische Vorlage könnte einen Vorgeschmack geben.



Da sausten die 61- bis 84-Jährigen zum Beispiel auf dem Roller die Berghänge hinunter, es gibt einen Flug mit dem Paraglider, ein Rollstuhlrennen und virtuelle Schlachten mit dem Joystick beim Videospiel. Und romantische Sesselliftfahrten.