Neue Satelliten – Arianespace startet für Intelsat zweimal

Intelsat und Arianespace haben eine Vereinbarung unterzeichnet, damit das Raumfahrtunternehmen drei neue Satelliten ins All bringt.



Am 8. Januar hat Intelsat mit Arianspace vereinbart, drei weitere Satelliten für das Unternehmen in eine Erdumlaufbahn zu bringen. Beim ersten Start Anfang 2020 werden gleich zwei Satelliten als gestapeltes Paar ins All getragen. Es handelt sich um den Intelsat Satellit Galaxy 30 und den Orbital ATK Mission Extension Vehicle-2 (MEV-2).