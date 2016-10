Neue Sci-Fi-Comedy-Serie bei ZDFneo und Funk

Ein Raumschiff stürzt in Großbritannien ab. Die Außerirdischen sehen wie Menschen aus, doch die Integration scheitert. ZDFneo zeigt die Sci-Fi-Serie "The Aliens" nun im Fernsehen, bei Funk ist sie schon zu sehen.



Vierzig Jahre ist es her, dass das Raumschiff im Vereinten Königreich abgestürzt ist. Auch wenn die Außerirdischen aussehen wie Menschen: In der Sci-Fi-Comedyserie "The Aliens" scheitert die Integration der Neuankömmlinge gründlich. Von den Menschen werden sie abfällig nur "Morks" genannt.