Neue Selbsthilfe-App von M-net

Der bayerische Glasfaseranbieter M-net bietet einen neuen Service an. Die Smartphone-App "M-net hilft" unterstützt Kunden rund um die Uhr bei der Einrichtung und Wartung ihres Heimnetzwerkes.



Die neue App kann unter anderem die Internetverbindung prüfen, WLAN-Probleme identifizieren und bei Bedarf einen direkten Kontakt zum M-net Kundenservice herstellen.