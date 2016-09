Neue Sender starten bei Unitymedia

Die geballte Ladung Dokumentationen wird es mit den neuen Senderstarts bei Unitymedia geben. Außerdem kommt ein neuer HD-Sender ins Programm.



Am 20. September 2016 starten bei Unitymedia die neuen Sender Kabel Eins Doku und N24 Doku. Wie der Kabelnetzbetreiber mitteilte, werden die Programme ab diesem Tag frei im Kabelnetz zu empfangen sein und auch über das mobile TV-Angebot Horizon Go verfügbar sein. Kabel Eins Doku wird auf dem Sendeplatz 202 zu finden sein und sich vorrangig Themen wie Geschichte, Real Crime, Natur und Technik widmen. N24 Doku ist auf Sendeplatz 203 zu finden und wird sich thematisch in den Bereichen Space, Nature & Wildlife, Technik, History, Gesellschaft, Mystery und Automobiles bewegen.