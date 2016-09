Neue Senderchefin bei Sixx

An der Spitze des Senders Sixx wird es einen Wechsel geben. Künftig wird die ehemalige Vice President Factual Wiebke Schröder die Geschicke des Frauensenders leiten.



Führungswechsel beim Sender Sixx: Wie der Sender am Dienstag bekannt gab, übernimmt Wiebke Schröder den Sender ab dem 1. Oktober. Die bisherige Chefin Christina Kuby verabschiedet sich in Elternzeit. Wolfgang Link, Vorsitzender der Geschäftsführung ProSiebenSat.1 TV Deutschland: "Mit außergewöhnlicher Kreativität, Leidenschaft und Know-how hat Christina Kuby den Sender zwei Jahre lang geprägt und vorangebracht."