Neue Serie bei Sky1 geht auf Schatzsuche

Sky1 bringt eine neue Eigenproduktion ins Programm. Die Abenteuerserie "Hooten & The Lady" erinnert an Kultfilme der 80er-Jahre wie "Indiana Jones" oder "Auf der Jagd nach dem grünen Diamanten".



Bei Sky1 startet Ende November die neue Eigenproduktion "Hooten & The Lady". Die Abenteuerserie nimmt die Zuschauer mit auf eine Schatzsuche - durch die ganze Welt, von Kambodscha nach Russland, von Kapstadt nach Rom. "Hooten & The Lady" sind ein eingespieltes Team. Dabei begegneten sich die beiden sehr ungleichen Abenteurer nur zufällig.