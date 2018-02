Neue Serie von Allan Ball: "Here and Now" startet bei Sky

Der "Six Feet Under"-Macher Allan Ball hat eine neue Serie im Gepäck. Sky zeigt die HBO-Dramaserie "Here and Now" parallel zur US-Erstausstrahlung.



Bei Pay-TV-Sender Sky feiert eine neue HBO-Serie Premiere. In der Nacht von Sonntag auf Montag läuft die erste Folge "Here and Now" in der Originalfassung parallel zur US-Ausstrahlung.