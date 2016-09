Neue Serien wie "Game of Thrones" sind massentauglich

Neue Drama-Serien wie "Game of Thrones", "Breaking Bad" und Co. sind längst kein Nischenprodukt mehr, sondern im Mainstream angekommen, die ein Großteil der deutschen Zuschauer kennt.



Serien wie "Game of Thrones", "Breaking Bad" und Co. sind laut einer Studie der Universität Münster längst keine Nischenprodukte mehr. "Fast jeder zweite Deutsche mit Internet-Zugang kennt zumindest einige Vertreter dieses neuartigen Typs TV-Serie", sagte der Marketingwissenschaftler Thorsten Hennig-Thurau vor der Vorstellung der Studie mit dem Titel "Phänomen Neue Drama-Serien" bei der internationalen "Big Data, Big Movies"-Konferenz am Donnerstag in Potsdam. Im Interview der Deutschen Presse-Agentur sprach er von einem "Massenphänomen". Die Annahme, dass nur ein kleiner Prozentsatz solche Serien wahrnehme, sei falsch.