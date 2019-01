Neue Showtime-Serie "Black Monday" ab sofort auf Sky

Im März wird es montags schwarz bei Sky. Schwarzer Humor. Schwarzes Thema. Schwarze Serie. Die Originalversion ist aber bereits morgen verfügbar.



Online ist die zehnteilige Showtime-Serie "Black Monday" interessanterweise bereits ab diesen Sonntag (20. Januar) in der englischen Originalfassung zu sehen. Bei der deutschen Fassung wird das Timing dann besser passen. Diese startet am 11. März, passenderweise ein Montag.



Das Comedy-Dreamteam Seth Rogen und Evan Goldberg ("Superbad", "The Interview") kreierte eine Comedyserie über den größtmöglichen Börsencrash, prominent besetzt mit "House of Lies"-Star und Golden-Globe-Gewinner Don Cheadle.