Neue Sitcom: RTL macht Jochen Busse zum Ekel

RTL arbeitet an einer neuen Sitcom: Darin übernimmt Jochen Busse ("Das Amt", "7 Tage, 7 Köpfe") die Hauptrolle und wird zum großen Ekel und ist "Nichttotzukriegen".



Diese Woche begannen die Dreharbeiten zur dritten RTL-Sitcom, die derzeit unter dem Arbeitstitel "Nichttotzukriegen" geführt wird. Auf insgesamt acht Folgen der Sitcom mit Schauspieler und Kabarettist Jochen Busse ("Das Amt", "7 Tage, 7 Köpfe"), Caroline Maria Frier ("Alles was zählt"), Tristan Seith ("Im Knast"), Mathias Harrebye Brandt ("Die Pfefferkörner"), Amelie Plaas-Link ("… und dann noch Paula", "Der Lehrer") und Grimme-Preisträgerin Petra Nadolny ("Switch Reloaded") dürfen sich die Zuschauer freuen. Eine Ausstrahlung ist für das kommende Jahr 2017 vorgesehen.