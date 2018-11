Neue Sky-Serie "Der Pass" startet im Januar

Kurz vor dem Start der aufwändigen Eigenproduktion "Das Boot" kündigt Sky bereits die nächste Serien-Neuheit an. Diesmal hat sich sogar ein Oscarpreisträger unter die Mitwirkenden gesellt.



Zum Jahresbeginn wird bei Sky mit "Der Pass" ein Alpen-Thriller in Form einer achtteiligen Miniserie anlaufen.