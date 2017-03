Neue Sony 4K-HDR-Fernseher ab März im deutschen Handel

Im Januar hatte Sony die neue Bravia-Reihe vorgestellt. Mittlerweile stehen auch die Preise für die neuen 4K-HDR- und Full HD-Fernseher fest.



Nicht kleckern, sondern klotzen! So scheint das diesjährige Motto bei Sony zu lauten. Insgesamt 20 Modelle umfasst die neue Bravia-Reihe. Im Laufe der nächsten beiden Monate werden sie an die deutschen Händler ausgeliefert.

Meldungen zu diesem Thema

Vor dem Wechsel: Alles zum DVB-T2-HD-Umstieg

Vodafone: Erste Serie in UHD über GigaTV

Weitere US-Kabelnetzbetreiber nehmen an UHD-Tests von SES teil

Das Angebot reicht vom kompakten 32-Zoll-Bildschirm für 400 Euro, bis zum hoch- wertigen 75-Zoll-Gerät für 6000 Euro. Alle vorgestellten Modelle unterstützen das neue DVB-T2-Format und operieren mit einer neuen Android-Benutzeroberfläche, mit der der Fernseher unkomlpiziert in die heimische digitale Infrastruktur integriert werden kann. So ist es zum Beispiel auch möglich die Fernseher mit Sprachbefehlen zu steuern.



Das größte Interesse dürften dabei die Serien XE94 und XE93 hervorrufen, die dank X1 Extreme Prozessor die bestmögliche 4K-HDR-Erfahrung bieten soll und zwischen 2699 Euro (UVP) für den KD-55XE9305 und 5999 Euro (UVP) für den KD75XE9405 kosten sollen. Deutlich günstiger sind dagegen die Full-HD-Geräte: Für den KDL-32RE405, der allerdings nur HD-Ready ist, ruft Sony 399 Euro (UVP) auf, das teuerste Gerät ist dabei der KDL-49WE755 mit 799 Euro (UVP).



Alle neuen TV-Geräte der Bravia-Serie im Überblick:



Bravia TV Serie XE94/XE93



KD-75XE9405: 5999,00 Euro



KD-65XE9305: 3699,00 Euro



KD-55XE9305: 2699,00 Euro



Bravia TV Serie XE90



KD-75XE9005: 4999,00 Euro



KD-65XE9005: 2799,00 Euro



KD-55XE9005: 1999,00 Euro



KD-49XE9005: 1599,00 Euro



Bravia TV Serie XE85

KD-75XE8596: 3999,00 Euro



KD-65XE8505: 2299,00 Euro



KD-55XE8505: 1499,00 Euro



Bravia TV Serie XE80

KD-55XE8096: 1399,00 Euro



KD-49XE8005: 1199,00 Euro



KD-43XE8005: 999,00 Euro



Bravia TV Serie WE75

KDL-49WE755: 799,00 Euro



KDL-43WE755: 699,00 Euro



Bravia TV Serie WE6

KDL-49WE665: 699,00 Euro



KDL-40WE665: 649,00 Euro



KDL-32WE615: 429,00 Euro