Neue Staffel "Auf Entzug" zeigt Folgen der Opioid-Krise

Zehn neue Episoden sollen A&E-Zuschauer mit in die Abgründe der Drogenabhängigkeiten nehmen. "Auf Entzug – Zurück ins Leben" widmet sich Abhängigen in den USA.



Schwerstabhängige sind in den Vorstädten von Atlanta im US-Bundesstaat Georgia keine Besonderheit mehr - vielmehr ist der Gebrauch von Heroin und Schmerzmitteln in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Darauf soll die neue Staffel "Auf Entzug – Zurück ins Leben" aufmerksam machen. Ab 18. Juli laufen bei A&E die zehn einstündigen Episoden, die zeigen, wie die Familien mit Hilfe von Experten versuchen, ihre Liebsten von der Sucht zu befreien.