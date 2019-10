Neue Staffel "Babylon Berlin": Erster Trailer veröffentlicht

Die ersten Staffeln "Babylon Berlin" haben viele Zuschauer in die 1920er Jahre mitgenommen - nun kommt die Fortsetzung. Hierzu wurde jetzt ein erster Trailer veröffentlicht.



In dem am Montag erschienenen Clip tauchen wieder Volker Bruch als Ermittler Gereon Rath, Liv Lisa Fries und Benno Fürmann auf. Die dritte Staffel soll im Herbst 2020 im Ersten laufen, bereits in diesem Winter ist eine Ausstrahlung bei Sky geplant.