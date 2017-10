Neue Staffel "Die Kanzlei" startet im Ersten

Die Anwälte Isa von Brede (Sabine Postel) und Markus Gellert (Herbert Knaup) öffnen wieder ihre Türen für all diejenigen, die Hilfe brauchen und die auch schon erfahren mussten, das es nicht immer reicht, das Recht auf seiner Seite zu haben.



Ab dem 10. Oktober gibt es in der ARD immer dienstags 20.15 Uhr acht neue Folgen der beliebten Anwaltsserie "Die Kanzlei". Dabei können die beiden Anwälte weiter auf die Hilfe von Rechtsanwaltsgehilfin Yasmin (Sophie Dal) und der Reinigungsfachkraft Gudrun (Katrin Pollitt) bauen.