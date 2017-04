Neue Staffel "Grill den Henssler" startet bei Vox

Star-Koch Steffen Henssler kehrt mit seiner Show auf den Bildschirm zurück. "Grill den Henssler" geht bei Vox in die bereits achte Staffel. Wieder in der Jury mit dabei: Reiner Calmund.



Es wird wieder um die Wette gekocht bei Vox - "Grill den Henssler" ist zurück. Die beliebte Kochshow um den Star-Koch Steffen Henssler geht am Sonntag um 20.15 Uhr in seine achte Laufzeit.