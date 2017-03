Neue Staffel "Hand of God" startet auf Amazon Prime

Die Thrillerserie "Hand of God" startet im März auf Amazon Prime in ihre zweite Laufzeit. Golden-Globe-Gewinner Ron Perlman spielt darin die Hauptrolle.



Die Hand Gottes ist zurück. Ab Freitag ist die zweite Staffel von "Hand of God" bei Amazon Prime abrufbar. Die Thriller-Serie kann im englischen Originalton, als auch in deutscher Synchronistation angeschaut werden.