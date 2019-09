Neue Staffel "Wer weiß denn sowas?" kommt - 150 Folgen!

Demnächst bringt Moderator Kai Pflaume seine prominenten Gäste und die "Rätselmeister" Bernhard Hoëcker und Elton wieder gehörig zum Grübeln, wenn sie versuchen, möglichst viele richtige Antworten auf außergewöhnliche Fragen zu geben.



Am Montag, 30. September 2019, um 18 Uhr startet die neue Staffel "Wer weiß denn sowas?" im Ersten mit so vielen Rateduellen wie noch nie. Die Zuschauer können sich auf 150 brandneue Folgen mit dem lustigen Quiz-Trio freuen.



Bereits in der ersten Woche gibt es zahlreiche brisante Rate-Wettkämpfe. Etwa beim Duell der beiden "Let's Dance"- Stars Isabel Edvardsson und Ekaterina Leonova, der Bestsellerautorin Ildiko von Kürthy, die gegen die Schauspielerin Maria Furtwängler antritt, oder beim Schlauberger-Giganten-Duell zwischen den beiden allwissenden "Jägern" aus der Quizshow "Gefragt - Gejagt", Sebastian Jacoby und Klaus Otto Nagorsnik.