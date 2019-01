Neue Staffel, neues Glück: Der "Bachelor" sucht die große Liebe

Für seine Business-Projekte jettet er um die Welt, und im Fernsehen war er auch schon: Der neue "Bachelor" Andrej Mangold datet sich ab 2. Januar durch eine Gruppe junger Frauen - und hat sich ein großes Ziel gesteckt.



Auf der Suche nach einem neuen "Bachelor" ist RTL wieder im Pool von Deutschlands weniger prominenten Sportlern fischen gegangen - und fündig geworden: Andrej Mangold, Basketballer und Gründer einer Kaugummimarke, sucht in der Datingshow ab diesem Mittwoch, den 2. Januar, um 20.15 Uhr, eine neue Liebe. Schon der erste "Bachelor", Paul Janke, war Sportler, allerdings Fußballer.



Anders als Janke, der bei den Amateuren des FC St.-Pauli kickte, schaffte es der neue "Bachelor" in die Basketball-Bundesliga. Andrejs Mutter, die ebenfalls Spielerin war, habe ihn schon als Zwerg in einer Tragetasche in die Halle genommen, erzählt der 31-Jährige im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur. Später spielte er in Bonn, Göttingen und Würzburg - bis er als neuer "Bachelor" ausgewählt wurde. Für die Sendung mache er eine Pause vom Profisport, sagt er.



In seiner Rolle als "Bachelor" reist Andrej zusammen mit 20 jungen Frauen für mehrere Wochen nach Mexiko. Ob er - anders als so manche Kandidaten vor ihm - eine Liebe von Dauer findet? Andrej ist optimistisch.