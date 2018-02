Neue Staffel "red.Style" bei Sixx

"red.Style" ist zurück bei Sixx. Das Magazin mit Janin Ullmann dreht sich dann wieder wöchentlich um Beauty, Einrichtung, Reisen, Ernährung und Liebe.



Mit der neuen Staffel von "Germanys next Topmodel" bei ProSieben geht auch das Sixx-Magazin "red.Style" in eine neue Runde. Moderatorin Janin Ullmann ist mit dem Format ab Freitag (9.Februar) wieder auf Sendung.