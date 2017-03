Neue Staffel und neue Moderatorin für "Nightwash"

"Nightwash" geht mit neuen Folgen in eine neue Staffel. Statt Luke Mockridge soll in Zukunft Entertainerin Tahnee die Moderation im WDR und auf One übernehmen.



Die 19. Staffel der Comedy-Show "Nightwash" startet am Donnerstag, um 20.15 zeigt der WDR und ARD-Tocher One die neuen Episoden. Sechs neue Folgen soll es geben, verkündet der Westdeutsche Rundfunk.

Entertainerin Tahnee wird die Nachfolgerin von Comedian Luke Mockridge und soll die Sendung, die mit dem Deutschen Comedypreis ausgezeichnet wurde, moderieren. Als Showband steht ihr dabei das Stuttgarter Duo "Das Lumpenpack" alias Max Kennel und Jonas Meyer zur Seite.



Beim Comedyformat "Nightwash" haben junge Nachwuchskünstler und neue Stand-Up-Comedians die Chance, mit ihrem Programm vor Publikum aufzutreten. Bei der ersten Sendung werden Martin Zingsheim, Christian Schulte-Loh und Friedemann Weise als Gäste dabei sein.