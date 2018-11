Neue Staffel von "Get Shorty" bei MagentaTV

Ein Hauch von John Travolta: Die Serie um einen handfesten Geldeintreiber, der ins Show-Geschäft gerät, geht im Dezember bei MagentaTV in die zweite Spielzeit.



Vor über zwanzig Jahren stürzte sich der in "Pulp Fiction" just wiederauferstandene John Travolta als Geldeintreiber Chili Palmer in die Wunderwelt der Amerikanischen Filmindustrie. Die in Deutschland als "Schnappt Shorty" bekannte satirische Komödie um die Abgründe der Traumfabrik Hollywood mit Danny DeVito und Rene Russo war ein internationaler Erfolg.