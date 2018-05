Neue Staffel von "The Handmaid‘s Tale" nur bei EntertainTV

Ab August geht die zweite Staffel der US-Erfolgsserie "The Handmaid’s Tale – Der Report der Magd" an den Start. Die mit acht Emmys und zwei Golden Globes ausgezeichnete Serie wird es in Deutschland nur bei Telekoms EntertainTV geben.



Alle 13 Folgen werden ab dem 2. August ohne Aufpreis zu Verfügung stehen. Die Ausstrahlung erfolgt in deutscher Sprache oder in der Originalversion mit deutschen und englischen Untertiteln. Meldungen zu diesem Thema

In der durch den Roman von Margaret Atwood inspirierten Drama-Serie steht die zweite Staffel ganz im Zeichen der Schwangerschaft von "Desfred". Dabei versucht sie, ihr ungeborenes Kind vor den Schrecken des dystopischen Gileads zu bewahren. Elisabeth Moss wird erneut die Magd spielen und die Serie mitproduzieren. "Emily" (Alexis Bledel) kommt in der neuen Staffel eine größere Rolle zu.



Die erste Folge der neuen Staffel von "The Handmaid’s Tale" wird ihre Premiere auf dem TV Series Festival am 8. Juni in Berlin geben.