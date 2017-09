Neue Staffeln en masse bei den ZDF-Vorabendserien

Zum Herbstbeginn hat das ZDF massig neues Serien-Material für den Vorabend im Gepäck. Denn in Kürze zeigt das Zweite neue Folgen der Krimikomödie "Heldt" sowie der Klinikserien "Bettys Diagnose" und "Dr. Klein".



Den Beginn macht "Heldt" am 20. September. Mittwochs um 19.25 Uhr ermittelt Kai Schumann dann wieder als Bochumer Kommissar Nikolas Heldt in 18 neuen Folgen der Krimi-Comedy.



Im Präsidium geht es drunter und drüber: Ausgerechnet Heldt lässt sich Falschgeld andrehen. Seine heimliche Liebe, Staatsanwältin Ellen Bannenberg (Janine Kunze), entschließt sich, eine Stelle in Passau anzunehmen, und sein Chef, Hauptkommissar Grün (Timo Dierkes), rutscht in die Midlife-Crisis.