Neue Streaming-Highlights bei Amazon Prime

Im Dezember können sich die Kunden von Amazon Prime wieder auf eine ganze Menge Neuigkeiten freuen - zum Beispiel neue Staffeln von "The Grand Tour" oder "Der Lack ist ab".



Man wird kaum erraten, wer die Hauptrolle in der neuen Serie namens "Jean-Claude van Johnson" bei Amazon Prime spielt. Es ist tatsächlich Martial-Arts-Weltstar Jean-Claude van Damme. Er spielt dabei einen Undercover-Spezialagent, mit dem er rein zufällig drei seiner vier Namensteile gemeinsam hat. Das Konzept der Serie klingt in etwa so, wie man sich van Dammes Privatleben vorstellt.



An Johnson kann man sich wenden, wenn es darum geht jemanden zu eliminieren oder eine Regierung zu stürzen, wobei er eigentlich schon in Rente ist. Aber die Begegnung mit einer alten Liebe bringt ihn zurück ins Geschäft. Wer bei dieser Analogie die alte Flamme bei Amazon Prime sein soll, sei dahin gestellt. Fest steht, die erste Staffel startet am 15. Dezember.