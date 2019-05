Neue Streaming-Plattform Auto-Deutschland.TV gibt Vollgas

Autos ohne Ende. Das wird der Kanal für alle Vierrad-Liebhaber. Denn 7Sports, die Sportbusiness-Unit der ProSiebenSat.1 Group, startet mit Auto-Deutschland.TV die erste reine Videoplattform zu diesem Thema.



Das neue Portal bringt künftig hochwertig produzierte Auto-Reviews, Testfahrten und Nutzerberichte auf einer Plattform zusammen. Ziel der neuen Plattform ist es, Autoliebhabern und Kaufinteressierten die Orientierung und Suche im Fahrzeugbereich zu erleichtern.