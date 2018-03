Neue Strukturen bei Audioriese Sennheiser

Reagiert Sennheiser jetzt auf den Konkurrenzdruck? Der Technik-Hersteller baut ein neues Werk in Rumänien und 182 Mitarbeiter müssen gehen.



Sennheiser hat große Ziele. Wie "heise online" berichtet, will der Hersteller von Kopfhörern und Mikrofonen 25 Millionen Euro einsparen. 50 Mitarbeiter in Deutschland aus den Bereichen Produktmanagement, Marketing und Vertrieb müssen aus diesem Grund ihren Job bei dem Unternehmen aus Niederdachsen verlassen. Von den insgesamt 2800 Angestellten weltweit sind es sogar 182 Stellen, die gestrichen werden, heißt es von dem Informationsdienst.