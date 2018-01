Neue Strukturen für größeres Potenzial bei mabb

Die Medienanstalt Berlin-Brandenburg (mabb) strukturiert sich neu: Das Potenzial in der Medienkompetenz- und Medieninnovationsförderung soll besser genutzt werden. Das geht nicht ganz ohne personelle Veränderungen vonstatten.



