Neue Studie prüft Geschlechterdarstellung in Film und Fernsehen

Wie steht es um die audiovisuelle Diversität in Deutschland? Dieser Frage geht die Universität Rostock nach. Die Studie soll Aufschluss darüber geben, in welche Richtung sich die Medienlandschaft entwickeln sollte.



Im Herbst diesen Jahres nahm sich die Universität Rostock im Auftrag der ARD, des ZDF, Pro7Sat1 und RTL sowie den Filmförderern NRW Filmstiftung, FFF Bayern, FFA und der MaLisa Stiftung im Rahmen einer Studie der Frage an, wie die Darstellung der Geschlechter in Film und TV aussieht. Durchgeführt wird diese vom Institut für Medienforschung der Universität Rostock unter Leitung von Prof. Dr. Elizabeth Prommer.