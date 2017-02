Neue TV-Talkshow mit Ex-Arbeitsminister Blüm geplant?

Das Fernsehen ist für den ehemaligen Bundesarbeitsminister Norbert Blüm kein unbekanntes Terrain. Nun könnte der 81-Jährige vor einer späten TV-Karriere stehen. So soll eine neue Talkshow mit Blüm geplant sein.



Der frühere Bundesarbeitsminister Norbert Blüm (81) will demnächst im Fernsehen täglich um Mitternacht auf Sendung gehen. Er habe mit Blüm bereits 28 Folgen von jeweils 15 Minuten produziert und suche nun einen Sender für das Format, sagte Produzent Holm Dressler am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. "Es soll nicht bei einem Fingerspiel bleiben. Unser Material liegt jetzt zur Prüfung bei ARD, ZDF, RTL, Sat.1 und auch bei kleineren Spartensendern." Die Idee: Der Ex-Minister (CDU) präsentiert jeweils eine Viertelstunde lang eine Art "Kalenderblatt mit Bewegtbildern" - dazu, was sich also rückblickend zum Datum des gerade beginnenden Tages so alles an Höhepunkten in der Weltgeschichte ereignet hatte.