Neue Technologie soll Autodiebstähle vollständig verhindern

Eine neue Funktechnologie soll das Diebstahl-Problem bei kontaktlosen Schlüsselsystemen lösen.



Der Chipkonzern NXP und Volkswagen haben ein Konzeptfahrzeug vorgestellt, zu dessen Entsperrung der sogenannte Ultra-Wideband-Funk zum Einsatz kommt. Heutige Angriffsszenarien wie das Verstärken des Signals vom Funkschlüssel sollen damit schlichtweg nicht funktionieren.