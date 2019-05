Neue "The Voice"-Jury mit Rea Garvey und Sido

Der irische Musiker Rea Garvey (46) kehrt in die Jury der Castingshow «The Voice of Germany» zurück. Er ist aber nicht der einzige Neue.



Künftig nehmen außerdem noch der Deutsch-Rapper Sido (38) und die Sängerin Alice Merton (25) als neue Juroren und Coaches in den roten Drehstühlen Platz. Der Sänger und Songwriter Mark Forster (35) bleibt der Jury erhalten. ProSiebenSat.1 stellte die Jury am Sonntag in einem Video auf seiner Website vor. Zunächst hatte die "Bild am Sonntag" berichtet.