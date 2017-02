Neue Trailer: Guardians of the Galaxy Vol. 2 und Transformers 5

Der Super Bowl gilt neben allem Sportlichen als größte Werbebühne der Welt. Dieses Jahr unter anderem dabei: Neue Trailer zu "Guardians of the Galaxy Vol. 2" und "Transformers - The Last Knight".



Nicht nur für Sportfans, sondern auch für Kino-Enthusiasten bot der Super Bowl am Sonntag einiges fürs Auge. Denn auch zahlreiche neue Trailer von kommenden Blockbuster-Highlights steigerten die Vorfreude auf das Kino-Jahr 2017.

Meldungen zu diesem Thema

Lange "Super Bowl LI"-Nacht live bei Sat.1 und ProSieben Maxx

Football: Halbfinals live bei ProSieben Maxx und Sat.1

Erster Trailer zu "Transformers: The Last Knight" erschienen

So zeigte Paramount Pictures einen neuen Trailer zu "Transformers - The Last Knight". In dem fünften Teil der Saga kehren die Autobots auf die Erde zurück. Auf Seiten der Menschen zieht Mark Wahlberg, als Cade Yeanger in die Schlacht. Michael Bay, der sich schon für die Vorgänger verantwortlich zeichnete führte auch dieses Mal Regie.





Auch Disney ließ sich nicht lumpen und präsentierte einen neuen Trailer zu "Guardians of the Galaxy Vol. 2". Das Superhelden-Team um den 'waschbärigen' Kopfgeldjäger Rocket geht in sein zweites Abenteuer. Nachdem im ersten Teil aus Feinden Freunde wurden und sich somit die fünfköpfige Truppe überhaupt erst fand, wird die Geschichte nun forterzählt. Star Lord Peter Quill, gespielt von Chris Pratt, will herausfinden von wem er abstammt. Dabei begegnen dem Team wieder einige Widersacher, die actionreich aus dem Weg geräumt werden müssen. Außerdem bekommen die 'Guardians' auch noch niedlichen hölzernen Zuwachs.



"Guardians of the Galaxy Vol. 2" wird am 27. April in die deutschen Kinos kommen. "Transformers - The Last Knight" folgt etwas später am 22. Juni.