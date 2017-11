Neue True-Crime-Podcast-Serie auf Antenne Bayern

Alte Kriminalfälle aus Bayern stehen im Mittelpunkt der neuen Podcast-Serie "Dunkle Heimat" von Antenne Bayern. Dabei recherchieren Journalisten alte, ungelöste Kriminalfälle und versuchen, neue Spuren zu finden.



Die erste Staffel der "Dunklen Heimat" besteht aus acht Episoden und diese dauern jeweils 40 Minuten. Antenne Bayern hat auch bereits eine neue Staffel in Auftrag gegeben. Immer dienstags erscheint eine neue Folge. Die erste Episode ist dabei mittlerweile schon auf der Homepage abrufbar, die nächste folgt am 5. Dezember.