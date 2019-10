Neue Tsokos-Krimis ab heute auf Sat.1

"Zerschunden" und "Zerbrochen": Sat.1 hat zwei neue Fälle des Gerichtsmediziners und Krimiautors Michael Tsokos verfilmt.



"Zerschunden - Ein Fall für Dr. Abel" läuft diesen Montag (28. Oktober) um 20.15 Uhr. Ein weiterer Fall der Reihe, "Zerbrochen", steht dann eine Woche später (4. November) auf dem Programm. Tim Bergmann spielt die Titelrolle.