Neue UHD HDR-Produktionen auf RTL UHD

RTL UHD weitet sein Aktivitäten auf die Castingshows des Senders aus. Noch vor Weihnachten läuft eine erste "Supertalent"-UHD-Ausgabe. Bei Magenta TV und HD Plus werden 2019 auch "DSDS"-Folgen ultrahochauflösend laufen.



RTL baut sein UHD-Engagement weiter aus. Den Anfang macht das Finale der Castingshow "Das Supertalent" am Samstag vor Weihnachten, dem 22. Dezember. Im kommenden Jahr werden dann auch die vier Liveshows von "Deutschland sucht den Superstar" in UHD HDR produziert. Neben HD Plus ist auch Magenta TV Verbreitungspartner für die UHD-Inhalte. Die hochauflösenden Inhalte werden dann bei RTL UHD zu sehen sein.