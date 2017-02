Neue UKW-Frequenzen für Bremen Next

Im Rahmen eines Frequenzwechsels weist Radio Bremen seiner Jugendwelle Bremen Next neue UKW-Frequenzen zu. Das junge Programm war im Sommer über UKW gestartet.



Radio Bremen optimiert die Verbreitungswege seiner Radioprogramme. In diesem Zusammenhang tauschen Bremen Next und Cosmo die Frequenzen. So ist die Jugendwelle Bremen Next nun in Bremen auf UKW 96,7 und in Bremerhafen auf UKW 92,1 zu empfangen. Cosmo, ehemals Funkhaus Europa, strahlt nun in Bremen über UKW 95,6 und in Bremerhaven über UKW 98,9 aus.