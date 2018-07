Neue Vorsitzende des NDR Rundfunkrats gewählt

Das Gremium des NDR Rundfunkrats hat eine neue Vorsitzende gewählt. Turnusgemäß ist eine Vertreterin aus Mecklenburg-Vorpommern an der Reihe.



Der Vorsitz des NDR Rundfunkrats wechselt alle 15 Monate von Bundesland zu Bundesland des Sendegebiets. Nach dem Hamburger Dr. Günter Hörmann hat nun Dr. Cornelia Nenz aus Mecklenburg-Vorpommern den Vorsitz des Rundfunkrats im NDR inne.