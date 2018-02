Neue "Vorstadtweiber"-Staffel startet - der Wahnsinn geht weiter

Die "Vorstadtweiber" lassen nicht locker. In der neuen Staffel drehen Nicoletta, Maria und Co. wieder richtig auf, Lügen, Intrigen und Verbrechen inklusive. Die Männer an ihrer Seite sehen ziemlich alt aus.



Waltraut liegt im Krankenhaus. Nicolettas Lover Jörg sitzt im Knast, Vanessa jobbt bei einem Gebrauchtwagenhändler. Und die Ehekrise von Maria und Georg droht zu eskalieren - bei den "Vorstadtweibern" droht keine Langeweile. Für die dritte Staffel der ORF-Serie, die am Dienstag, 6. Februar, (23.15 Uhr) im Ersten startet, haben Uli Brée (Drehbuch) und Regisseurin Sabine Derflinger eher noch einen Gang hochgeschaltet.